Košarkaši Bosne i Hercegovine i Crne Gore odigrali su u Sarajevu utakmicu u sklopu priprema za predstojeći Evrobasket.

Iako bez desetak igrača, selekcija Crne Gore je slavila rezultatom 102:90.

U timu Crne Gore najefikasniji su bili Nikola Vučević sa 23, Jovan Kljajić sa 16 i Igor Drobnjak sa 14 poena. Kod domaćina, Džanan Musa je postigao 22, Aleksandar Lazić 17, a Jusuf Nurkić 15 poena.

Selektor Crnogoraca Boško Radović suočio se sa brojnim problemima uoči prvenstva. Iz raznih razloga na spisku nisu Bojan Dubljević, Nikola Ivanović, Marko Todorović, Nemanja Radović, Dino Radončić, Fedor Žugić, Luka Bogavac, Andrija Grbović, David Mirković, Petar Popović.

Crna Gora će naredni pripremni meč odigrati 14. avgusta protiv Grčke. Podsetimo, Crnogorci su u grupi sa Litvanijom, Nemačkom, Švedskom, Finskom i Velikom Britanijom.

BiH će na Evropskom prvenstvu biti u grupi sa selekcijama Italije, Grčke, Kipra, Španije, Gruzija. Po četiri najbolje iz grupe idu u narednu fazu takmičenja.