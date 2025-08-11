Slušaj vest

Košarkaška reprezentacije Grčke nije se proslavila na pripremnom turniru na Kipru.

Nakon poraza od Srbije, Heleni su doživeli neuspeh i u susretu sa Izraelom - 75:58.

Spanulis u ovom meču nije mogao da računa na svoje glavne zvezde - Adetokumba, Papanikolaua, Slukasa i Mitoglua, ali to svakako nije izgovor za očajno izdnje protiv Izraela.

Grčka je bila katastroflna, posebno u drugom poluvremenu u kom je postigla samo 17 poena.

Nakon meča usledile su žestoke kritike selektora Vasilisa Spanulisa:

"Bili smo tupi, bez živaca, strasti i energije", zagrmeo je Spanulis posle meča.

Imao je temperamentni trener i važnu poruku za igrače koji se bore za svoje mesto u timu.

"Ono što momci moraju da shvate jeste da ništa nije dato u životu i sportu. Moraju biti spremniji da iskoriste svoje prilike", poručio je Spanulis.

