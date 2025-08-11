SPANULIS POSLE NOVOG PORAZA OSUO ŽESTOKU PALJBU PO IGRAČIMA: Jednu stvar moraju da shvate!
Selektor Grčke kritikovao je svoje igrače nakon poraza od Izraela.
Košarkaška reprezentacije Grčke nije se proslavila na pripremnom turniru na Kipru.
Nakon poraza od Srbije, Heleni su doživeli neuspeh i u susretu sa Izraelom - 75:58.
Spanulis u ovom meču nije mogao da računa na svoje glavne zvezde - Adetokumba, Papanikolaua, Slukasa i Mitoglua, ali to svakako nije izgovor za očajno izdnje protiv Izraela.
Grčka je bila katastroflna, posebno u drugom poluvremenu u kom je postigla samo 17 poena.
Nakon meča usledile su žestoke kritike selektora Vasilisa Spanulisa:
"Bili smo tupi, bez živaca, strasti i energije", zagrmeo je Spanulis posle meča.
Imao je temperamentni trener i važnu poruku za igrače koji se bore za svoje mesto u timu.
"Ono što momci moraju da shvate jeste da ništa nije dato u životu i sportu. Moraju biti spremniji da iskoriste svoje prilike", poručio je Spanulis.
