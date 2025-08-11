Slušaj vest

Grčka zbog problema sa osiguranjem još uvek ne može da računa na svog najboljeg igrača Janisa Adetokumba.

Odigrali su Heleni tri pripremne utakmice, ali u sastavu nije bilo NBA superstara Janisa Adetokumba. Od starta priprema proslavljeni as je uz tim, ali još uvek nije zaigrao za reprezentaciju u pripremnim mečevima za Evrobasket.

Grčki portal SDNA otkriva i zašto.

Navodno, Adetokumbo još uvek ne igra zbog problema sa osiguranjem.

"Njegovo pojavljivanje na terenu je udaljeno samo jednu uplatu - uplatu kojom bi se obezbedilo osiguranje u slučaju povrede", navodi SDNA.

Grčki portal ističe da niko ne zna kada će problem biti rešen.

"Kada će se to dogoditi? Selektor nije siguran ni da le će Janis igrati 14. avgusta u Solunu na prijateljskom meču protiv Crne Gore".

Situaciju oko osiguranja komplikuje potencijalni trejd grčke zvezde. Milvoki i sam Janis čekaju rasplet oko eventualnog transfera, što komplikuje Grcima stvari, jer u slučaju njegovog odlaska iz Baksa dogovor oko osiguranja se pravi sa novim timom.

Grci su na pripremnom turniru na Kipru doživeli dva poraza. U prvom meču izgubili su od Srbije 76:66, a onda je usledio i ubedljiv poraz od Izraela.

Grčka će na Evrobasketu igrati u grupi sa Kiprom, Italijom, Gruzijom, Španijom i Bosnom i Hercegovinom.

