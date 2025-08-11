NIKO HI NIJE POMINJAO KAO FAVORITE, A ONI GAZE SVE PRED SOBOM! Jokićev novi saigrač za 14 minuta napravio šou na terenu! Posle Atamana i Džikić dobio šamar!
Reprezentacija Litvanije ima maksimalan učinak u pripremnom periodu.
Posle Estonije i Turske selekcija Litvanije savladala je i Gruziju u okviru priprema za Evropsko prvenstvo.
Sjajni Litvanci ubedljivo su slavili u Žalgirio Areni protiv ekipe koju sa klupe predvodi srpski stručnjak Aleksandar Džikić - 77:54.
Meč je obeležio sjajni centar Jonas Valančiunas. Novi saigrač Nikole Jokića u Denver Nagetsima za svega 14 minuta igre zabeležio je 11 poena i bio najefikasniji u pobedničkom timu.
Pratili su ga Azulas Tubelis sa 10 i Rokas Jokubaitis sa devet postignutih poena.
U ekipi Aleksandra Džikića najefikasniji bio je Sandro Mamukelašvili sa 15 postignutih poena.
Iako se nije pominjala među glavnim favoritima, Litvanija je sjajnim partijama u pripremnom periodu jasno stavila do znanja da sa najevećim mogućim ambicijama putuje na Evrobasket.
Kurir sport