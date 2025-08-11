Slušaj vest

Posle Estonije i Turske selekcija Litvanije savladala je i Gruziju u okviru priprema za Evropsko prvenstvo.

Sjajni Litvanci ubedljivo su slavili u Žalgirio Areni protiv ekipe koju sa klupe predvodi srpski stručnjak Aleksandar Džikić - 77:54.

Meč je obeležio sjajni centar Jonas Valančiunas. Novi saigrač Nikole Jokića u Denver Nagetsima za svega 14 minuta igre zabeležio je 11 poena i bio najefikasniji u pobedničkom timu.

Pratili su ga Azulas Tubelis sa 10 i Rokas Jokubaitis sa devet postignutih poena.

U ekipi Aleksandra Džikića najefikasniji bio je Sandro Mamukelašvili sa 15 postignutih poena.

Iako se nije pominjala među glavnim favoritima, Litvanija je sjajnim partijama u pripremnom periodu jasno stavila do znanja da sa najevećim mogućim ambicijama putuje na Evrobasket.

