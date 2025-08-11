Slušaj vest

Željko Obradović ne krije da se divi košarkaškom umeću i onome što Nikola Jokić radi na terenu.

Trener Partizana je nedavno govorio o reprezentativcu Srbije i jednom od najboljih košarkaša na svetu. Prilikom gostovanja u emisjiji "(Ne)uspeh prvaka", popularni Žoc je hvalio Somborca.

"Nikola Jokić je 'u glavi' najbrži igrač na svetu. Sve vidi pre svih. Čovek je kompjuter. Igra šah... To je neverovatno kako igra... Po tome se razlikuje od svih na terenu. Nije slučajno što uzima te šuteve, uzima ih jer radi na njima", rekao je Obradović.

Iznenadilo ga je kada je sreo Jokića na jednom trenersku seminaru.

"Bili smo pre tri-četiri godine zajedno u Opatiji. Video sam njega da je bio tu u drugoj hali. Pozdravim ga, kažem 'gde si majstore', a on meni - treneru, gledao sam vaš seminar iz Opatije", ispričao je trener Partizana i nastavio:

"'Slažem se sa 95 odsto šta ste pričali, onih pet se ne slažem'... Ja sam bio iznenađen time. Hej, to je najbolji igrač na svetu. Voli košarku. Živi košarku. Njega nerviraju novinari i ne želi da priča o tome. Vidi se u svakom pokretu na utakmici koliko je posvećen košarci".

Tajna Nikolinog uspeha su ogromna posvećenost, rad i talenat, smatra trener Partizana.

"Ako si talentovan i radiš, onda je to čudo. To je Jokić".

Obradović je priznao da voli da posluša savete košarkaša, pogotovo ako stignu od nekoga kao što je Jokić.

"Jokić je poslao poruku preko jednog prijatelja za jedan detalj naše igre, da misli da bi nešto trebalo da uradimo... Ja sam to shvatio i odmah sam primenio kod nas. Treba verovati igračima, jednom igraču kao što je Nikola Jokić ne možeš da ne veruješ. Neverovatan je. Igrač koji je osvojio NBA prsten, koji već tri godina igra na svetskom nivou, njega treba poslušati. Ali ponavljam, trener je taj koji na kraju odlučuje i baš me interesuje šta bi Jokić rekao na sve ovo što pričam sad", ispričao je trener Partizana.

