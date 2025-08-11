Slušaj vest

Selekcija BIH izgubila je sve četiri utakmice u pripremnom periodu, a Bećiragić je naveo glavne razloge poraza.

Selektora brine loša fizička forma prve zvezde tima Jusufa Nurkića, ali i stanje naturalizovanog reprezentativca Ksavijera Kastanede.

"Kastaneda ne trenira, tek je pre dva dana počeo da igra pet na pet. Nurkić je van forme i teško trči. Sve to treba uklopiti u ekipu koja je dve godine igrala zajedno" kaže Bećiragić.

"Moramo se bolje pripreminti za utakmice. Protiv Srbije smo promašili 18 slobodnih bacanja. Crna Gora je takođe veoma dobra ekipa i nadam se da ćemo uspeti da uverimo igrače da shvate gde su problemi", dodao je selektor BIH.

Podsetim, košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je BiH 126:89 (30:23, 34:16, 33:21, 29:29) u prvom pripremnom meču pred Evrobasket koji je nedavno odigran "iza zatvorenih vrata" u Beogradu.

