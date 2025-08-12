Slušaj vest

U pravu je selektor Srbije Svetislav Pešić kada kaže da bi na Evropsko prvenstvo najradije poveo 15 ili 17 košarkaša. Kako sada stvari stoje, biće popularni Kari na slatkim mukama, mada neće biti baš slatke, jer je uvek izuzetno teško i mučno saopštiti nekome ko je vredno trenirao da je višak...

I dok većina reprezentacija ima problem s rosterom, otkazivanjem najboljih igrača, kod nas je situacija potpuno drugačija i svi se nakon ovog dela priprema pitaju koga će Pešić morati da "katuje".

Na širem spisku ima 17 igrača, a na turnir u Grčku poveo je petnaestoricu, jer su Uroš Trifunović i Alen Smailagić ostali u Beogradu kako bi radili po specijalnom programu zbog povreda. Pod pretpostavkom da će njih dvojica biti spremni, selektor će morati da precrta pet imena. Sad dolazimo do famoznog pitanja - koga?

Svetislav Pešić

Na poziciji plejmejkera i beka zacementirani su Vasilije Micić, Aleksa Avramović, Bogdan Bogdanović i Marko Gudurić, a onda dolazimo do dileme Stefan Jović ili mladi Nikola Topić... Ovde se čini da je situacija takva da će presuditi iskustvo i minuli rad, jer teško je poverovati da bi Pešić zvao Jovića na pripreme, a da mu se potom zahvali. Jer ipak se radi o igraču koji ima 34 godine. Mada je zaista šteta ukoliko jedan od najtalentovanijih plejmejkera Evrope ne ode na Eurobasket.

Pozicije krila pokrivaju Vanja Marinković i Ognjen Dobrić. Obojica su imala zapažene uloge na prethodnim Olimpijskim igrama i Svetskom prvenstvu. Marinković je prethodne sezone u Partizanu odigrao znatno veću ulogu od one koju je trener Crvene zvezde dodelio Dobriću. Koliko će to uticati na konačnu odluku, zna samo Pešić. Ipak, čini se da je odlasku u Rigu za nijansu bliži Marinković.

Foto: Starsport/Peđa Milosavljević

Zakomplikovalo se na poziciji krilnog centra nakon dobrih partija Tristana Vukčevića na ovih nekoliko pripremnih mečeva, ali i zbog same činjenice da je odigrao veoma dobro u NBA, gde je beležio 9,5 poena i skoro četiri skoka po meču. Nema sumnje da i on zaslužuje mesto među 12, ali umesto koga? Konkurencija su mu Dejan Davidovac i Alen Smailagić, a sve zavisi od koncepcije koju je zamislio selektor. Ukoliko želi čvršćeg igrača koji može da se nosi i s protivničkim "peticama", onda je to Smailagić. Treba reći da je Davidovac bio povređen i da to može dosta da utiče na njegov status. Nikola Jović je sigurno "in", tu ne treba postavljati pitanje.

Nikola Jokić će biti prvi centar "orlova" i oko njega će se vrteti sve u igri naše selekcije, u Letoniju sigurno putuje i Nikola Milutinov, jedan od najboljih centara Evrope, kao i Filip Petrušev, koji može da igra na obe pozicije pod košem. Tako da će Balša Koprivica morati da se pomiri s tim da ni ove godine neće videti veliko reprezentativno takmičenje, a mnoge druge selekcije bile bi presrećne da imaju takvog igrača.

Nikola Jokić u reprezenzaciji Srbije

Dobar pritisak! Pešić: Svi žele da se nametnu

Selektor Svetislav Pešić zadovoljan je zalaganjem svih na turniru u Grčkoj.

- Nažalost, ne možemo da idemo na Evrobasket sa 15 ili 17 igrača, ali vidi se da svi žele da se nametnu. Pritisak je dobar, jer povećava odnos prema treningu i želju za napretkom, to je dobro - naglasio je on.

Sledećeg vikenda "orlove" čeka Superkup u Minhenu. Prvi meč je 15. avgusta protiv Češke. Dan kasnije protivnik će biti Nemačka ili Turska. I konačno, 21. avgusta u Beogradskoj areni gledaćemo spektakl Srbija - Slovenija.

Kurirovih 12 za Evrobasket

Vasilije Micić

Aleksa Avramović

Bogdan Bogdanović

Marko Gudurić

Stefan Jović

Vanja Marinković

Nikola Jović

Tristan Vukčević

Alen Smailagić

Filip Petrušev

Nikola Milutinov

Nikola Jokić

