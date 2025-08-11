IMPRESIVNO! LUKA DONČIĆ SE "OSUŠIO" Kada vidite koliko kilograma je izgubio Slovenac, zavrteće vam se u glavi!
Dosta je bilo kritika na račun Luke Dončića i njegovih kilograma tokom prošle sezone.
Mnogi smatraju da je trejd Maveriksa usledio baš zbog njegove nediscipline po tom pitanju, ali je Luka rešio da ih sve razuveri.
Naime, on je skinuo čak 14 kilograma tokom ovog leta, sudeći po pisanju slovenačkih medija.
Impresivno čak i za sportistu, a koliko može na predstojećem Eurobasketu, ostaje da vidimo...
Slovenci su u grupi sa Poljskom, Francuskom, Belgijom, Islandom i Izraelom.
PROBLEM SA AUTOMOBILOM
Luka Dončić našao se u problemu kada je njegov skupoceni automobil ostao zaglavljen posle meča u kom su košarkaši Slovenije poraženi od Nemačke 103:89 u Ljubljani.
On je na meč došao u svom novom automobilu - hrvatskom Rimac Nevera, najbržem električnom serijskom vozilu na svetu, vrednom oko 2.000.000 evra. Dončićev automobil, koji može da postigne maksimalnu brzinu od 412 km/h, a za ubrzanje od 0 do 100 km/h treba mu samo 1,74 sekunde, ostao je zaglavljen i zarobljeni Luka nije mogao da uđe u njega.
Automobil pored je bio previše blizu parkiran, te se Dončić našao u neočekivanom problemu. Nervozni Luka pokušao je sve da reši telefonskim pozivom, a snimak njegove reakcije obišao je planetu.
Pogledajte kako je sve to izgledalo:
SUKOB SA BONGOM
Luka Dončić i Isak Bonga ušli su u žestok klinč na prijateljskoj utakmici u Stožicama.
Kada je Anderson pokušao da zakuca loptu u kontri, zaustavio ga je Luka Ščuka i napravio jak faul, posle čega je Bonga "skočio" na njega i pitao ga zašto to radi.
A to je tada ozbiljno naljutilo Dončića...
Pogledajte:
Na kraju se Dončić i nasmejao Bongi u lice, da bi u narednom napadu odlučio da šutira iz i pogodio je trojku "pravo u lice", baš preko njega.
Kurir sport /Sportske.net
