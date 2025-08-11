Slušaj vest

Dosta je bilo kritika na račun Luke Dončića i njegovih kilograma tokom prošle sezone.

Mnogi smatraju da je trejd Maveriksa usledio baš zbog njegove nediscipline po tom pitanju, ali je Luka rešio da ih sve razuveri.

Naime, on je skinuo čak 14 kilograma tokom ovog leta, sudeći po pisanju slovenačkih medija.

1/4 Vidi galeriju Luka Dončić u reprezentaciji Slovenije Foto: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia, SOPA Images / ddp USA / Profimedia

Impresivno čak i za sportistu, a koliko može na predstojećem Eurobasketu, ostaje da vidimo...

Slovenci su u grupi sa Poljskom, Francuskom, Belgijom, Islandom i Izraelom.

PROBLEM SA AUTOMOBILOM

On je na meč došao u svom novom automobilu - hrvatskom Rimac Nevera, najbržem električnom serijskom vozilu na svetu, vrednom oko 2.000.000 evra. Dončićev automobil, koji može da postigne maksimalnu brzinu od 412 km/h, a za ubrzanje od 0 do 100 km/h treba mu samo 1,74 sekunde, ostao je zaglavljen i zarobljeni Luka nije mogao da uđe u njega.

1/6 Vidi galeriju Luka Dončić u problemu zbog automobila od 2.000.000 evra Foto: TikTok / bessi_77

Automobil pored je bio previše blizu parkiran, te se Dončić našao u neočekivanom problemu. Nervozni Luka pokušao je sve da reši telefonskim pozivom, a snimak njegove reakcije obišao je planetu.

Pogledajte kako je sve to izgledalo:

SUKOB SA BONGOM

Luka Dončić i Isak Bonga ušli su u žestok klinč na prijateljskoj utakmici u Stožicama.

Kada je Anderson pokušao da zakuca loptu u kontri, zaustavio ga je Luka Ščuka i napravio jak faul, posle čega je Bonga "skočio" na njega i pitao ga zašto to radi.

A to je tada ozbiljno naljutilo Dončića...

Pogledajte:

Na kraju se Dončić i nasmejao Bongi u lice, da bi u narednom napadu odlučio da šutira iz i pogodio je trojku "pravo u lice", baš preko njega.

Kurir sport /Sportske.net

BONUS VIDEO: