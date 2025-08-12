Slušaj vest

Dok se Nikola Jokić sprema da sa košarkaškom reprezentacijom Srbije osvoji zlato na Eurobasketu, njegov brat Strahinja ponovo je dospeo u centar pažnje na društvenim mrežama.

Strahinja Jokić pojavio se na jednom meču Denver Nagetsa u NBA Letnjoj ligi, a izgledao je, u najmanju ruku zastrašujuće!

Strahinja Jokić Foto: Printscreen / Instagram / run_n_gunbasketball

Komentari navijača na izgled Džokerovog brata bili su urnebesni.

"Lik i po“, "150 kilograma čistih mišića“, "Izgleda zastrašujuće, ali mislim da je jedan dobar i sasvim drustven čovek", "Ne daj Bože da mu dugujes 50 evra", "Mogu da ga angažuju u Holivudu, izgleda zastrašujuće, a mislim da je zapravo veoma društven čovek“, "Meni se sviđa ovakvo njihovo ponašanje zaštitnika čisto da Nikola lagano igra a oni će van terena završavati sta treba", samo su neki od komentara.

Snimak Strahinje Jokića možete pogledati OVDE.

Svi sa nestrpljenjem čekaju da vide da li će Jokićeva braća krenuti i na Eurobasket da bodre Nikolu i reprezentaciju Srbije, te koliko će pažnje privući na tom takmičenju.

Ne propustiteKošarkaJOKIĆEV BRAT NA UDARU ZBOG MAJICE! Srbi su pobesneli zbog natpisa - pljušte negativni komentari ispod snimka koji obilaze Ameriku! VIDEO
Screenshot 2025-07-25 100748.jpg
KošarkaDREČAVO ZELENA MAJICA, DVA TIGRA NA GRUDIMA... Jokićev brat došao na utakmicu Denvera, pa svojim stajlingom privukao pažnju navijača! VIDEO
Screenshot 2025-07-18 104646.jpg
KošarkaJOKIĆEVA BRAĆA UHVAĆENA U LOS ANĐELESU! Nikolu su navijači Klipersa sramno provocirali, evo šta su za to vreme radili Strahinja i Nemanja! (FOTO)
KošarkaISPLIVALI DETALJI SUĐENJA JOKIĆEVOM BRATU! Priče se NE POKLAPAJU! Strahinja tvrdi da nije kriv, navijač ga optužuje za JEZIV napad: "Pijan me je divlje šutirao"

 BONUS VIDEO:

Jokic i Bogdanović piju pivo na trkama u Somboru Izvor: Kurir