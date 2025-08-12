Slušaj vest

U toku su pripreme za Eurobasket, a Orlovi su nakon utakmica iza zatvorenih vrata u Beogradu pobedili Bosnu i Hercegovinu i Poljsku, pa nakon toga Grčku i Kipar na Kipru.

- Bila je utakmica i sa Grčkom, videli ste i sa Kiprom isto. Sasvim pristojno odigrane obe utakmice. Rezultat 67 razlike protiv Kipra, treba dati bilo kome 122 poena, što nije lako, a da pri tome primite samo 50, 55 poena, a i da vam ne igraju najbolji igrači. Najvažnije to je da nam igrači budu potpuno zdravi - rekao je Nebojša Čović prilikom gotovanja u Jutarnjem programu na televiziji "RTS".

Govorio je o zahtevima koje donosi takmičenje kakvo je Evropsko prvenstvo.

- Što se tiče Trifunovića, mislim da je lakša povreda u pitanju, što se tiče Smailagića, to su problemi koje on vuče iz nekog prethodnog perioda, iza svih tih igrača nisu baš lake sezone. Ali, opet kažem, ne želim da prejudiciram, doktori su ti koji će konačno reći da li je neko sposoban ili nije sposoban da igra. Micić je počeo sa treninzima, ali videćemo. Ponavljam vam, za 19 dana treba odigrati na vrlo visokom nivou devet utakmica.

Poslednja provera pred odlazak u Rigu Srbija će imati 21. avgusta protiv Slovenije za kada se očekuje okršaj Nikole Jokića i Luke Dončića.

Karte za tu utakmicu su prodate u ekspresnom roku, a Čović je najavio da će biti još ulaznica.

- Mislim da će dodatni kontingent karata biti pušten 17, ili 18. avgusta. Nemojte me držati za reč, mislim da ćemo to objaviti danas, u sredu ili četvrtak. Ima još karata, naravno, ali mora vrlo pažljivo se uraditi, jer da imamo mogućnost da prodamo 100 hiljada, prodali bismo 100 hiljada karata. To su, takođe, sredstva koja su nam neophodna za funkcionisanje Saveza, sredstva koje dobijemo od države, takođe, imamo i vrlo sam zahvalan na razumevanju države, ali sve to morate racionalno da koristite. Nije baš jeftino proći sve ove selekcije, smestiti ih u sve hotele, obezbediti sve dvorane, a sve mora da bude na vrlo visokom nivou - poručio je Čović.

