Reprezentacija Slovenije biće izuzetno oslabljena na predstojećem Evrobasketu.

Selektor Alesandar Sekulić neće moći da računa na povratnika iz NBA Vlatka Čančara, a u timu neće biti ni centra Džoša Niba koji je prošle godine dobio slovenački pasoš, što je ozbiljan udarac za Dončića i njegov tim.

Čančar je nedavno napustio Denver i potpisao ugovor sa Armanijem iz Milana, za koji nastupa i Džoš Nibo. Obojica su imali ozbiljnih problema sa povredam prethodne sezone, pa je italijanski klub sugerisao da preskoče reprezentativne obaveze ovog leta, što su na kraju i učinili.

Zanimljivo, Jokićev bivši saigrač i prijatelj Vlatko Čančar svoj izostanak najavio je dva dana pred prvo okupljanje reprezentacije, kada mu je iz Milana saopšteno da njegovi zdravstveni testovi nisu zadovoljavajući.

U razgovoru za "Meridian sport", selektor Slovenije Aleksandar Sekulić, priznao je da ga je ta odluka šokirala.

"Klub im nije dao dozvolu da nastupe za Sloveniju. Oni su imali veliku želju da dođu. To nam je promenilo planove. Dva dana pred okupljanje, Čančar je javio da ne može doći jer klub kaže da nije prošao lekarski test. Mesec dana pre toga sam pričao sa njim i bio je mnogo motivisan, željan da igra za reprezentaciju", objašnjava razočarani Sekulić i dodaje:

"Interesantno je to što je Vlatko Čančar pre godinu dana bio u lošijem fizičkom stanju, ali su mu Denver Nuggetsi dozvolili da igra. Sada je u odličnom stanju, ali mu Milano ne dozvoljava. Čudno".

Podsetimo, o otkazima Čančara i Niba nedavno je na konferenciji za medije otvoreno govorio i najbolji igrač Slovenije - Luka Dončić.

