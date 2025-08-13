Slušaj vest

Košarkaška javnost u Sloveniji ostala je u potpunom šoku kada je selektor Aleksandar Sekulić skratio spisak za Eurobasket. Sekulić je precrtao Žigu Daneua iz Cedevite i iskusnog Zorana Dragića, koji je na Evropskom prvenstvu planirao da se oprosti od dresa reprezentacije.

Sjajni bek, koji je 14 branio boje Slovenije, doživeo je veliko poniženje na kraju svoje reprezentativne karijere.

Šuška se da je Dragića zbog sukoba sa selektorom i ljudima iz Košarkaškog saveza Slovenije ostao bez mesta u timu.

Nakon šokantne odluke na društvenim mrežama se oglasila i Svetlana Dragić, supruga proslavljenog košarkaša i njena objava podigla je još veću prašinu.

"Zoki je sam napustio reprezentaciju i time verovatno olakšao stvari dotičnom gospodinu, koji nije znao kako da ga izbaci iz reprezentacije", napisala je Svetlana.

Navodno, nakon pripremnog meča protiv Nemačke u Manhajmu došlo je do sukoba između Dragića i selektora Sekuića. Zoran je bio ljut jer je proveo samo tri minuta na terenu, pa je ušao u raspravu sa Sekulićem. Selektor Slovenije je tada navodno rekao da ne misli da Zoran može da pomogne ovoj ekipi i da ne može da igra po svojim starim zaslugama.

Zoran je istakao da je završio na marginama reprezentacije zbog svog prezimena. Naime, javna je tajna da Košarkaški savez Slovenije nije u dobrim odnosima sa njegovim bratom Goranom, koji na svoju oproštajnu utakmicu nije pozvao ljude iz KZS.

Nakon poniženja koje je Zoran doživeo, supruga Svetlana poručila je da se nada da se ovako nešto neće u budućnosti više ponoviti.

"U svakom slučaju, mladi zaslužuju šansu i priliku da igraju, a ostalim dugogodišnjim članovima želim da svoj reprezentativni put završe na dostojanstven način, uz bar malo zahvalnosti rukovodstva Saveza", kaže u svojoj poruci Svetlana.

Kurir sport