Slušaj vest

Košarkaška javnost u Sloveniji ostala je u potpunom šoku kada je selektor Aleksandar Sekulić skratio spisak za Eurobasket, te je precrtao Žigu Daneua iz Cedevite i iskusnog Zorana Dragića, koji je na Evropskom prvenstvu planirao da se oprosti od dresa reprezentacije.

Šuška se da je Dragića zbog sukoba sa selektorom i ljudima iz Košarkaškog saveza Slovenije ostao bez mesta u timu, pa zbog toga vlada haos u timu Slovenije.

Legendarni slovenački košarkaš Goran Dragić poručio je da selektor Sekulić "laže" i podržao svog brata Zorana.

Goran Dragić prozvao slektora Slovenije na Instagramu
Goran Dragić prozvao slektora Slovenije na Instagramu Foto: Instagram

Ipak, selektor je uskratio javnost za komentar o svađi.

"Odluka je ovog puta bila još teža, jer je pored Žige Daneua reprezentaciju napustio i Zoran Dragić, igrač koji je dugi niz godina bio jedan od ključnih članova slovenačkog nacionalnog tima i koji je značajno doprineo njegovim najvećim uspesima. Zoranu i Žigi, kao i Vitu Hrabaru, zahvaljujem se na izuzetno predanom radu i kolegijalnosti koju su pokazali na treninzima", rekao je Sekulić i objavio da je precrtao čoveka koji je važi za sinonim reprezentacije.

Ne propustiteKošarkaNE MOŽEŠ DA IGRAŠ ZA PARTIZAN NA JEDNOJ NOZI: Goran Dragić bio primoran da odbije poziv crno-belih...
fffffffffff.jpg
Košarka"PRETILI SU MI NAKON UTAKMICE SA SRBIJOM" Legendarni košarkaš otvorio dušu - otkrio šta mu nisu oprostili posle tog epskog finala...
55.jpg
KošarkaVOLEO BIH DA PARTIZAN ODE NA F4: Čuveni Slovenac želi da vidi crno-bele i Željka Obradovića u Abu Dabiju!
profimedia0634720551.jpg
KošarkaGORAN DRAGIĆ ODUŠEVIO GROBARE: Obukao dres Partizana, pa poručio: "Dobro pamtim sve" (FOTO)
profimedia0901349360.jpg

Piksijev stan u Parizu Izvor: Kurir