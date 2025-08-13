Slušaj vest

Košarkaška javnost u Sloveniji ostala je u potpunom šoku kada je selektor Aleksandar Sekulić skratio spisak za Eurobasket, te je precrtao Žigu Daneua iz Cedevite i iskusnog Zorana Dragića, koji je na Evropskom prvenstvu planirao da se oprosti od dresa reprezentacije.

Šuška se da je Dragića zbog sukoba sa selektorom i ljudima iz Košarkaškog saveza Slovenije ostao bez mesta u timu, pa zbog toga vlada haos u timu Slovenije.

Legendarni slovenački košarkaš Goran Dragić poručio je da selektor Sekulić "laže" i podržao svog brata Zorana.

Goran Dragić prozvao slektora Slovenije na Instagramu Foto: Instagram

Ipak, selektor je uskratio javnost za komentar o svađi.

"Odluka je ovog puta bila još teža, jer je pored Žige Daneua reprezentaciju napustio i Zoran Dragić, igrač koji je dugi niz godina bio jedan od ključnih članova slovenačkog nacionalnog tima i koji je značajno doprineo njegovim najvećim uspesima. Zoranu i Žigi, kao i Vitu Hrabaru, zahvaljujem se na izuzetno predanom radu i kolegijalnosti koju su pokazali na treninzima", rekao je Sekulić i objavio da je precrtao čoveka koji je važi za sinonim reprezentacije.