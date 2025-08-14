Slušaj vest

Košarkaš Majamija i reprezentativac Srbije, Nikola Jović, pred turnir Orlova u Nemačkoj, govorio je o atmosferi u reprezentaciji, svojim košarkaškim idolima i posebnom osećaju i odgovornosti koju nosi dres Srbije.

U zanimljivom intervjuu koji je dao za "Journal" Nikola je uporedio pripreme i pristup igri u reprezentaciji i NBA.

"Pristup i priprema su mi uvek isti, bez obzira na to gde igram i za koga. Uvek se trudim da budem najbolji što mogu i da dam 120% sebe, ali naravno da igranje za reprezentaciju nosi sa sobom neki poseban osećaj i odgovornost prema zemlji iz koje dolaziš", kaže Jović.

Na pitanje sa kojim saigračem iz nacionalnog tima najviše voli da provodi vreme i sa kim je najkompatibilniji na terenu, Nikola je dao zanimljiv odgovor:

"Svi smo bliski, ali se mi mlađi nekako držimo zajedno. Nemam određenog igrača sa kojim sam najkompatibilniji, ali ako neko budi energiju u meni to je svakako Aleksa Avramović".

Mladi košarkaš otkrio je i omiljenu anegdotu iz reprezentacije.

"Kao što verovatno i svi znate, slavlje za osvajanje medalje na Olimpijskim igrama je bilo jako uzbuljivo. Žurka je trajala od 12 popodne do 12 u noć", kaže Jović.

Dotakao se i svojih idola Jović.

"Kevin Durent mi je kao malom bio jedan od najvećih inostranih idola, dok je sa domaće košarkaške scene to bio Miloš Teodosić. Imao sam priliku da budem deo tima za reprezentativni prozor koji je i Teo igrao. Tad još nisam bio na nivou da dobijem značajne minute i krivo mi je, što nisam imao priliku da zaigram sa njim. Što se tiče Durenta, imam priliku da igram protiv njega u NBA".

