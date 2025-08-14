Slušaj vest

Milvoki Baksi zabranili su svom najboljem igraču Janisu Adetokumbu da nastupa za Grčku ovog leta.

Kako prenose "Aris Barkas" i "Eurohoops" NBA supertar nije dobio dozvolu kluba da igra za nacionalni tim na predstojećem Evropskom prvenstvu.

Janis želi da igra za reprezentaciju ali zbog problema sa osiguranjem dobio je zabranu kluba. Grci još uvak nisu uplatili obavezno osiguranje i zbog toga ga nije bilo u timu u pripremnim utakmicama.

Janis Adetokumbo Foto: Stacy Revere / Getty images / Profimedia

"Njegovo pojavljivanje na terenu je udaljeno samo jednu uplatu - uplatu kojom bi se obezbedilo osiguranje u slučaju povrede", pisao je nedavno grčki SDNA.

Janis i dalje samostalno trenira i čeka rasplet čitave situacije.

Prema dogovoru NBA i FIBA, igračima je dozvoljeno da treniraju sa reprezentacijom 28 dana pre prvenstva, a pošto će Grci igrati 28. avgusta, Janis je imao dozvolu da trenira i igra od 1. avgusta.

Osiguranje koje su Grci platili navodno ne pokriva operaciju u slučaju da se igrač povredi, što brine Bakse koji ne žele ništa da rizikuju.

Grci će u Solunu odigrati prijateljski meč sa Crnom Gorom. Janis je sa ekipom, ali sigurno neće biti u sastavu za ovaj meč. Situacija je zabrinjavajuća, ali NBA superstar veruje da će dve strane postići dogovor i da će biti u mogućnosti da pomogne svojoj reprezentaciji na predstojećem Evrobasketu.

