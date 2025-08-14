Slušaj vest

Košarkaši Srbije krenuli su put Minhena gde će 15. i 16. avgusta igrati na pripremnom turniru za Eurobasket.

U petak će četa Svetislava Pešića igrati protiv Češke (20.45) dok će se nešto ranije tog dana u drugom polufinalu sastati Nemačka i Turska (18.30).

1/10 Vidi galeriju Svetislav Pešić Foto: @starsport, KSS

Poraženi iz ta dva meča igraće u subotu od 18.30 za treće mesto, a pobednici u finalu od 20.45 časova.

Na turnir u Minhenu, kao i za akciju na Kipru, ponovo nisu otišli Uroš Trifunović i Alen Smailagić koji su ostali u Beogradu.

Put Nemačke otišli su: Aleksa Avramović, Stefan Jović, Vasilije Micić, Nikola Topić, Bogdan Bogdanović, Marko Gudurić, Vanja Marinković, Ognjen Dobrić, Dejan Davidovac, Nikola Jović, Filip Petrušev, Nikola Jokić, Nikola Milutinov, Tristan Vukčević i Balša Koprivica.

1/10 Vidi galeriju Detalji sa meča Srbija - Grčka Foto: KSS / Savvides Press Sports Photographers

Očekivanja pred ovaj turnir dao je Filip Petrušev.

- Jedan dosta dobar turnir. Želimo da se uigramo što bolje i da odmeravamo snage sa što boljim ekipama pred Evropsko prvenstvo, da bismo bili što spremniji za početak šampionata, a u Minhenu će nam protivnici biti ekipe sa kojima smo u grupi. Idemo iz utakmice u utakmicu, iz treninga u trening, da iz dana u dan budemo što bolji - rekao je on.

Po povratku iz Minhena, reprezentaciju Srbije očekuje generalna proba za Eurobasket protiv Slovenije u "Beogradskoj areni".

BONUS VIDEO:

Svetislav Pešić i Nebojša Čović u prvim redovima Izvor: Kurir