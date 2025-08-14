Slušaj vest

Neviđena bura podigla se u košarkaškoj javnosti Slovenije kada je selektor Aleksandar Sekulić odlučio da sa spiska precrta iskusnog reprezentativca Zorana Dragića.

Potpuno neočekivano, Sekulić se zahvalio iskusnom asu koji je na predstojećem Evropskom prvenstvu planirao da se oprosti od dresa reprezentacije.

Dragićev odlazak iz reprezentacije izazvao je burne reakcije javnosti, pa je Sekulić pokušao da opravda svoju odluku. Izjavio je da je Zoran sam odlučio da se povuče iz reprezentacije, ali iskusni bek ga je ekspresno demantovao.

Od reprezentacije sam se oprostio sam, jer mi je selektor na sastanku koji je održan na moju želju nakon utakmice sa Nemačkom u Manhajmu (70:80) rekao - 'da ne mogu više ništa dati ekipi'. Odluku sam prihvatio, ali sa njom nisam saglasan. Osetio sam ljutnju i veliku tugu. Igračima želim svu sreću u nastavku priprema i na Evropskom prvenstvu", rekao je Dragić i dodao da je razočaran i nezadovoljan komunikacijom selektora.

Oštar je bio i njegov brat Goran Dragić, koji je Sekulića nazvao "Pinokijom" nakon izjava da se Zoran sam povuka.

Posle žestokih napada, iskusni reprezentativac Klemen Prepelič rešio je da stane u zaštitu selektora, ali je jednom zanimljivom izjavom ponovo podigao buru.

Hteo je iskusni as da istakne kako je Sekulić najbolji izbor za klupu Slovenije, ali je tom prilikom nesmotreno "pecnuo" najboljeg igrača tima - Luku Dončića.

"Aleksander Sekulić je ubedljivo najbolji izbor za slovenačku reprezentaciju. Poznaje igrače, poznaje sistem i zna šta nam je potrebno. Pokazao je da pripada elitnom nivou", počeo je Prepelič.

"A što se tiče kritika - evo mog odgovora: Džejson Kid možda jeste veće ime, ali on ne bi mogao da kontroliše Lukinu ludost" rekao je Prepelič za "Sport klub".

"Luka mora da bude razigran, da uživa. Da ne uživa, ne bi bio deo reprezentacije. Zašto ga onda ograničavati", dodao je Prepelič.

Tako je Prepelič praktično stavio do znanja da je Sekulić najbolji izbor za Sloveniju jer ozbiljnije ime ne bi tolerisalo te Lukine "ludosti".

