Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije u petak i subotu igra na Superkupu u Minhenu.

Biće to dobre dve provere za selekciju Svetislava Pešića uoči Evropskog prvenstva.

Srbija od 20.45 časova u polufinalu igra protiv Češke, a prenos možete gledati na RTS1.

Od 18.30 časova u prvoj utakmici sastaju se Nemačka i Turska.

Dan kasnije od 18.30 igra se utakmica za treće mesto, dok je finale zakazano za 20.30 časova.

