Pešić je na put u Minhen poveo 15 košarkaša
EuroBasket 2025
PEŠIĆEVI ORLOVI STARTUJU NA SUPERKUPU U MINHENU: Evo gde možete da gledate meč Srbija - Češka
Košarkaška reprezentacija Srbije u petak i subotu igra na Superkupu u Minhenu.
Biće to dobre dve provere za selekciju Svetislava Pešića uoči Evropskog prvenstva.
Srbija od 20.45 časova u polufinalu igra protiv Češke, a prenos možete gledati na RTS1.
Od 18.30 časova u prvoj utakmici sastaju se Nemačka i Turska.
Dan kasnije od 18.30 igra se utakmica za treće mesto, dok je finale zakazano za 20.30 časova.
