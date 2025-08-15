Slušaj vest

Košarkaši Francuske rutinski su savladali selekciju Španije 75:67 u Badaloni i tako nastavili perfektan niz u pripremnim mečevima za Evrobasket.

Iako u sastavu nema velikih zvezda poput Viktora Vembanjame, Rudija Gobera, Evana Furnijea i Matijasa Lesora... Francuzi su ipak pokazali da su u ovom momentu daleko kvalitetniji tim od Španije. Kontrolisali su dešavanja na terenu od prvog do poslednjeg minuta. Već u prvoj deonici stekli su dvocifrenu prednost, uspešno su odbijali svaki nalet protivnika i na kraju rutinski zabeležili pobedu.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Džejlen Hord sa 13 poena, Zakari Rizaše ubacio je 12, baš kao i kapiten Geršon Jabusele koji je blistao na ovom meču.

U ekipi Španije najefikasniji bio je Vili Ernangomes sa 15 postignutih poena.

Francuska će se na Evrobasketu takmičiti u grupi sa Slovenijom, Izraelom, Islandom i Belgijom, dok Španiju očekuju okršaji sa Italijom, Grčkom, Gruzijom i Bosnom i Hercegovinom.

