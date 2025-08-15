Slušaj vest

Na društvenim mrežama pojavio se zanimljiv insert iz jednog intervjua Alekse Avramovića.

Momak koji je svojim partijama na terenu, borbenošću, karakterom i neverovatnom harizmom osvojio srca navijača u Srbiji otkrio je šta za njega predstavlja igranje za reprezentaciju.

Emocije koje Aleksa ispoljava dok priča o nacionalnom timu najbolje govore koliko iskusni as iz Čačka voli da igra za Srbiju.

"To je, najveći ponos koji može da se desi jednom igraču. Najveće dostignuće za jednog igrača, da u toku karijere predstavlja svoju zemlju", reako je sa osmehom na licu Avramović.

Pogledajte sa kakvim emocijama ovaj momak priča o reprezentaciji - pa nije ni čudo što ga svi prosto obožavaju!

