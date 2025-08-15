Slušaj vest

Grci mogu da odahnu, selektor Vasilis Spanulis otklonio je sve dileme - Janis Adetokumbo će predvoditi reprezentaciju na predstojećem Evrobasketu.

Velika panika nastala je u Grčkoj kada je u javnost isplivala vest da je najbolji igrač reprezentacije, NBA superstar Janis Adetokumbo, dobio zabranu kluba da nastupa za nacionalni tim ovog leta.

1/12 Vidi galeriju Janis Adetokumbo Foto: Stacy Revere / Getty images / Profimedia

Zbog problema sa isplatom osiguranja spekulisalo se da bi Janis mogao da propusti predstojeći Evrobasket. Nije trenirao sa ekipom, propustio je sve pripremne utakmice i javnost je bila u ozbiljnoj panici, ali nakon prijateljskog meča sa Crnom Gorom Spanulis je umirio navijače.

Selektor Grčke otkrio je da će Adetokombo igrati za reprezentaciju na predstojećem Evropskom prvenstvu.

"Janis Adetokumbo će biti sasvim sreman. U subotu počinje da trenira sa nama, to je bio naš plan. Već trenira sa našim peticama. Odradio je jedan trening sa kotaktom sa nekim igračima iz našeg tima. U subotu se priključuje redovnim treninzima", rekao je Spanulis.

Na pitanje da li će Janis igrati na narednim pripremnim mečevima, Grk je odgovorio:

"Naravno, naravno, naravno".

Kurir sport