Slušaj vest

Na predstojećem Eurobasketu imaćemo priliku da gledamo neke od najvećih zvezda svetske košarke, poput Jokića, Adetokumba, Dončića, Šenguna... Međutim, predstojeći turnir biće sjajna prilika da se i najtalentovaniji mladi asovi Evrope pokažu na velikoj sceni i ukradu šou afirmisanim zvezdama.

Popularni italijanski košarkaški portal "Backdoor Podcast" napravio je listu mladih košarkaša koji bi mogli da zablistaju na predstojećem Evropskom prvenstvu, a među Top 5 prospekata nalazi se i jedan reprezentativac Srbije. Reč je o mladom asu Oklahome Siti Tander - Nikoli Topiću.

1/9 Vidi galeriju Nikola Topić Foto: Starsport, Starsport/Dušan Milenković, Lev Radin / AFP / Profimedia

Pored Topića tu su i Francuzi Nadar Hifi i Aleks Sar, Santi Aldama iz Španije i talentovani Izraelac Ben Saraf.

"Srbin će sigurno biti jedan od najgledanijih igrača u celoj konkurenciji. Izabran je kao 12. pik na NBA draftu 224. godine, prošle sezone nije mogao da se pokaže zbog velikih problema sa povredom, propustio je svoju ruki sezonu. U rosteru punom talenta, kao što je Srbija, neće mu biti lako da izbori svoje mesto, ali ovo bi mogla biti njegova šansa da pokaže svoj puni potencijal", navodi autor teksta.

U sklopu priprema za Eurobasket reprezentacija Srbije u petak i subotu učestvovaće na turniru u Minhenu, a među 15 igrača koje je selektor Pešić poveo u Nemačku nalazi se i mladi Nikola Topić, koji će pokušati da se izbori za svoje mesto u timu.

Kurir sport