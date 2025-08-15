Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije odradila je trening pred start Super kupa u Minhenu.

Orlovi će večeras od 20.45 odmeriti snage sa Češkom, koja će biti rival našoj reprezentaciji u grupnoj fazi na predstojećem Eurobasketu.

Pred okršaj sa Česima naši košarkaši isprobali su obruče u dvorani u Minhenu.

Podsetimo, selektor Svetislav Pešić u Minhen je poveo 15 igrača. Zbog povreda u Beogradu su ostali Alen Smailagić i Uroš Trifunović, a selektor neće moći da računa ni na Vasilija Micića čiji oporavak, nažalost, ne ide po planu.