Snimak sa treninga Orlova pred okršaj sa Češkom
JOKIĆ I EKIPA ISPROBALI OBRUČE U MINHENU: Pogledajte kako je izgledao trening Orlova (VIDEO)
Košarkaška reprezentacija Srbije odradila je trening pred start Super kupa u Minhenu.
Orlovi će večeras od 20.45 odmeriti snage sa Češkom, koja će biti rival našoj reprezentaciji u grupnoj fazi na predstojećem Eurobasketu.
Pred okršaj sa Česima naši košarkaši isprobali su obruče u dvorani u Minhenu.
Podsetimo, selektor Svetislav Pešić u Minhen je poveo 15 igrača. Zbog povreda u Beogradu su ostali Alen Smailagić i Uroš Trifunović, a selektor neće moći da računa ni na Vasilija Micića čiji oporavak, nažalost, ne ide po planu.
