Slušaj vest

Još nije poznato da li će najbolji košarkaš Grčke Janis Adetokumboigrati na Šampionatu Evrope iako on nesumnjivo ima želju.

Prema dogovoru NBA i FIBA, igračima je dozvoljeno da treniraju sa reprezentacijom 28 dana pre prvenstva, a pošto će Grci igrati 28. avgusta, Janis je imao dozvolu da trenira i igra od 1. avgusta.

Pitanje koje novinari stalno postavljaju selektoru Vasilisu Spanulisu jeste upravo o prvoj zvezdi tima.

"Janis će biti na raspolaganju, sve ide po planu. U subotu počinje sa redovnim treninzima. Već je odradio kontakt trening", rekao je Spanulis za "SportDog" i sa tom temom na taj način završio.

Foto: ANDY LYONS / Getty images / Profimedia

Milvoki Baksi su zabranili Janisu Adetokumbu da igra za Grčku i prema njihovim instrukcijama on samostalno trenira. Osiguranje koje je uplaćeno ne pokriva operaciju u slučaju da se zapravo povredi, što brine Milvoki Bakse i oni ne žele ništa da rizikuju.

Zbog toga ne čudi što se javila bojazan oko Janisovog nastupa na predstojećem Evrobasketu, iako iz grčkog saveza insistiraju da se to ne dovodi pod pitanje.