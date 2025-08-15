Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Nemačke savladala je ekipu Turske 72:71 na DBB Superkupu koji je počeo u Minhenu, i na kojem nastupa i selekcija Srbije.

U pobedničkom timu, najefikasniji je bio Denis Šruder sa 22 poena, pratio ga je Franc Vagner sa 17, dok je košarkaš Partizana isak Bonga upisao 8 poena, 4 skoka i 1 asistenciju.

Nikola Jokić u reprezenzaciji Srbije Foto: Starsport

Na drugoj stranim Alperen Šengun je postigao 25 poena, 9 skokova i 4 asistencije, čedi Osman je dodao 15, a Erdžan Osmani 8 poena.

Da podsetimo, nemačka će igrati sa pobednikom duela Srbija - Češka, dok će poraženi igrati sa selekcijom Turske.

Nikola Jokić, Košarkaška reprezentacija Srbije Izvor: KSS