Košarkaška reprezentacija Nemačke savladala je ekipu Turske 72:71 na DBB Superkupu koji je počeo u Minhenu, i na kojem nastupa i selekcija Srbije.
U pobedničkom timu, najefikasniji je bio Denis Šruder sa 22 poena, pratio ga je Franc Vagner sa 17, dok je košarkaš Partizana isak Bonga upisao 8 poena, 4 skoka i 1 asistenciju.
Nikola Jokić u reprezenzaciji Srbije Foto: Starsport
Na drugoj stranim Alperen Šengun je postigao 25 poena, 9 skokova i 4 asistencije, čedi Osman je dodao 15, a Erdžan Osmani 8 poena.
Da podsetimo, nemačka će igrati sa pobednikom duela Srbija - Češka, dok će poraženi igrati sa selekcijom Turske.
