Selektoru Srbije Svetislavu Pešiću se ovo nimalo nije dopalo!
opravdano
SVETISLAV PEŠIĆ BESAN KAO RIS: Selektor Srbije vikao na igrače - evo šta se desilo na klupi "orlova"! (VIDEO)
Slušaj vest
Košarkaška reprezentacija Srbije odmerila je snage sa Češkom na prijateljskom turniru u Nemačkoj, a sve u sklopu priprema za predstojeći Evrobasket koji startuje 27. avgusta.
Srbija vodi na poluvremenu, igra sjajno u napadu, ali je odbrana našeg tima bila "tanka i mekana".
Nikola Jokić i Svetislav Pešić Foto: Starsport
Vidi galeriju
Primili smo čak 10 trojki za 20 minuta igre, a selektor Svetislav Pešić bio je besan kao ris! Iako smo vodili 61:48 na poluvremenu, Pešić nije bio zadovoljan.
Vikao je naše igrače, opravdano, jer srpski košarkaši nisu pravili faulove, kasnili u rotacijama i preuzimanju, pa i ne čudi što je Kari Pešić bio ljut.
Pogledajte tajm-aut našeg tima sredinom prvog dela meča:
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši