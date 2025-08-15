Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije odmerila je snage sa Češkom na prijateljskom turniru u Nemačkoj, a sve u sklopu priprema za predstojeći Evrobasket koji startuje 27. avgusta.

Srbija vodi na poluvremenu, igra sjajno u napadu, ali je odbrana našeg tima bila "tanka i mekana". 

Nikola Jokić i Svetislav Pešić Foto: Starsport

Primili smo čak 10 trojki za 20 minuta igre, a selektor Svetislav Pešić bio je besan kao ris! Iako smo vodili 61:48 na poluvremenu, Pešić nije bio zadovoljan.

Vikao je naše igrače, opravdano, jer srpski košarkaši nisu pravili faulove, kasnili u rotacijama i preuzimanju, pa i ne čudi što je Kari Pešić bio ljut.

Pogledajte tajm-aut našeg tima sredinom prvog dela meča:

Tajm-aut Svetislava Pešića Izvor: RTS

