zgazio mu je na nogu
DA LI JE MOGUĆE? Povredio se važan igrač Srbije - odmah je zamenjen na meču sa Češkom!
Košarkaši Srbije odmerili su snage sa Češkom na turniru u Nemačkoj u prijateljskom okršaju.
Srbija je u trećoj deonici prelomila ovaj duel i za tili čas otišla na plus 20, ali baš tada se dogodio veliki peh!
Povreda Filipa Petruševa protiv Češke Foto: Begum Unal
Naime, Filip Petrušev je prilikom skoka u napadu nagazio na nogu češkog košarkaša i požalio se na povredu zgloba. Kari Pešića ga je odmah zamenio!
Nadamo se da će Petrušev biti u redu pred start Evrobasketa 27. avgusta.
