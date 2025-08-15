Slušaj vest

Košarkaši Srbije odmerili su snage sa Češkom na turniru u Nemačkoj u prijateljskom okršaju.

Srbija je u trećoj deonici prelomila ovaj duel i za tili čas otišla na plus 20, ali baš tada se dogodio veliki peh!

Filip Petrušev
Povreda Filipa Petruševa protiv Češke Foto: Begum Unal

Naime, Filip Petrušev je prilikom skoka u napadu nagazio na nogu češkog košarkaša i požalio se na povredu zgloba. Kari Pešića ga je odmah zamenio!

Nadamo se da će Petrušev biti u redu pred start Evrobasketa 27. avgusta.

Ne propustiteEuroBasket 2025SVETISLAV PEŠIĆ BESAN KAO RIS: Selektor Srbije vikao na igrače - evo šta se desilo na klupi "orlova"! (VIDEO)
Svetislav Pešić
EuroBasket 2025BIĆE PAKLENO: Ako Srbija pobedi Češku, evo protiv koga igra u nedelju na turniru u Nemačkoj!
Nikola Jokić
EuroBasket 2025SRBIJA - ČEŠKA: "Orlovi" melju Čehe i ne staju!
Nikola Jokić
EuroBasket 2025MICIĆ NE IDE NA EVROPSKO PRVENSTVO?! Pešić zabrinjavajućim rečima otkrio loše vesti: Iskreno, brine me, teško ide...
img20240810wa0280.jpg

 BONUS VIDEO:

Nikola Jokić pogađa pod faulom Izvor: RTS