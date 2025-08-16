Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije u subotu od 20.45 igra finalni meč pripremnog Superkupa u Minhenu protiv selekcije Nemačke.

"Orlovi" su pregazili Čehe u polufinalu rezultatom 113:84, dok su Nemci dobili Tursku posle velike borbe - 73:71.

Nikola Jokić na meču Srbija - Češka Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia

Sva dešavanja pre, za vreme i posle utakmice između Srbije i Nemačke možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, dok vas direktan prenos očekuje na kanalu RTS 1.

