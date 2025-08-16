Košarkaši Srbije igraće protiv Nemačke u subotu od 20.45, a poznato je i gde možete gledati direktan prenos ovog meča
PRIPREME ZA EUROBASKET 2025
OZBILJNA PROVERA ZA "ORLOVE": Evo gde možete gledati direktan prenos finala Superkupa u Minhenu između Srbije i Nemačke
Košarkaška reprezentacija Srbije u subotu od 20.45 igra finalni meč pripremnog Superkupa u Minhenu protiv selekcije Nemačke.
"Orlovi" su pregazili Čehe u polufinalu rezultatom 113:84, dok su Nemci dobili Tursku posle velike borbe - 73:71.
Nikola Jokić na meču Srbija - Češka Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia
Sva dešavanja pre, za vreme i posle utakmice između Srbije i Nemačke možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, dok vas direktan prenos očekuje na kanalu RTS 1.
