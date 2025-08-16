Svi događaji
20:52

3' Nemci aktivni na skoku

Prva trojka za Nemačku - 4:3.

20:50

2' Dobar početak naših

Lepa kontra i zakucavanje Nikole Jovića za 4:0!

20:48

Prva četvrtina!

Utakmica je počela!

20:34

Ponovo bez Vase Micića

img20240810wa0190.jpg
Vasa Micić ne igra ni protiv Nemaca Foto: Dado Đilas

Računaće Kari Pešić na sve igrače, osim na Vasilija Micića. Nemci su kompletni.

20:00

Dobrodošli na lajv prenos meča Srbija - Nemačka

Najozbiljnija provera do sada za "orlove".