Srbija - Nemačka 4:3
EuroBasket 2025
SRBIJA - NEMAČKA: Poznato da li igra Vasa Micić - meč je počeo!
Košarkaška reprezentacija Srbije sastaje se sa selekcijom Nemačke u finalu prijateljskog Superkupa koji se igra u Berlinu. Dan ranije, Srbija je pobedila Češku sa 113:84, dok je Nemačka bila bolja od Turske rezultatom 73:71.
20:34
Ponovo bez Vase Micića
Vasa Micić ne igra ni protiv Nemaca Foto: Dado Đilas
Računaće Kari Pešić na sve igrače, osim na Vasilija Micića. Nemci su kompletni.
