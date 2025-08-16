Slušaj vest

Luka Dončić je u trećoj četvrtini morao da izađe iz igre zbog bola u kolenu, nakon što je saigrač Gregor Hrovat pao na njega.

Kako navode mediji, u pitanju je kontuzija desnog kolena, ali se ne smatra da je povreda ozbiljnije prirode.

"Ne mogu u ovom trenutklu da govorim o tome. Kada budemo znali više, obavestićemo javnost", rekao je selektor Aleksandar Sekulić.

