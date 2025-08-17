Slušaj vest

Košarkaši Srbije osvojili su Superkup u Minhenu, pošto su u finalu prestižnog turnira savladali domaćina Nemačku rezultatom 91:81.

Srbija - Nemačka Foto: diebilderwelt / Alamy / Profimedia, Begum Unal

Nakon dodele pehara kamere su zabeležile jednu jako zanimljivu scenu. Marko Pešić, bivši reprezentativac Nemačke i sin našeg selektora Svetislava Pešića, uručio je trofej kapitenu Srbije Bogdanu Bogdanoviću, a iskusni srpski as napravio je potez koji je potez za divljenje.

Naime, Bogdan je istog momenta predao trofej najmlađem članu tima - supertalentovanom Nikoli Topiću, za kog se smatra da će u budućnosti biti jedan od lidera naše reprezentacije.

Fantastičan gest našeg kapitena!

Kurir sport

