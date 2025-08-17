Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Slovenije doživela je poraz od Letonije u pripremnom meču za predstojeći Eurobasket - 100:88.

Luka Dončić, koji je zbog povrede sredinom treće deonice izašao iz igre i više se nije vraćao na parket, bio je izuzetno besan na sudije nakon meča.

Dončić u dresu Slovenije Foto: SOPA Images / ddp USA / Profimedia, SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

Nije Dončić bio zadovoljan sudijskim kreterijumom na ovom meču, pa je nakon poslednjeg zvuka sirene brutalno izvređao arbitre.

Na snimku koji se pojavio na mrežama ne čuje se zvuk, ali se jasno sa usana moglo pročitati da Dončić ispaljuje sočne psovke na srpskom jeziku.

Inače, Luka je dominirao na terenu pre izlaska iz igre. Ubacio je čak 26 poena i bio ubedljivo najefikasniji akter meča. Nažalost, zbog povrede je izašao iz igre sredinom treće deonice, pa je Letonija na kraju rutinski stigla do trijumfa.

