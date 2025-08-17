Slušaj vest

Sad smo sve videli! Ako je ovo način da se podrži saigrač ili šala - neumesno je.

Janis Adetokumbo došao je u centar pažnje javnosti nakon što je na kraju meča Grčka - Crna Gora (69:61) uradio svog saigrača.

Udarac je bio toliko jak, da sasvim sigurno Larencakisu nije bilo prijatno posle tih scena.

Zašto je Janis to uradio? Ostaje misterija.

Pogledajte divljački potez asa grčke reprezentacije:

Što se tiče same reprezentacije Grčke, njen najveći problem je upravo Janis i činjenica da mu je Milvoki zabranio da se pre 20. avgusta uključi u reprezentativnu priču.

Tek od tog dana, NBA superstar će biti u mogućnosti da pomogne svom državnom timu.

Grci važe za reprezentaciju na koju treba obratiti veliku pažnju na Eurobasketu. Nisu favoriti, ali mogu mnogima da pomrse račune.