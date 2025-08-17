Slušaj vest

Reprezentativac Srbije Nikola Jović izneo je svoje utiske nakon trijumfa Orlova na Superkupu u Minhenu.

Naš tim je u finalu pripremnog turnira savladao Nemačku rezultatom 91:81, a najzaslužniji za trijumf bio je mladi as Majamija, koji je meč završio sa 22 postignuta poena.

Srbija - Nemačka Foto: diebilderwelt / Alamy / Profimedia, Begum Unal

"Jako bitna utakmica za nas. Nemačka igra sjajnu košarku u posednje dve godine. Igrali smo na Svetskom prvenstvu finale sa njima, kao i polufinale na Olimpijskim igrama. Stvarno su sjajan tim", rekao je za "Sportal" Nikola.

Ubeđen je Jović da će Srbija na Eurobasketu izgledati još moćnije.

"Bitno je bilo da vidimo gde smo s njima, jer su oni jedan od najboljih timova na turniru. Mislim da mi imamo mnogo toga da popravimo. Nismo pokazali ni 70% onoga šta možemo i sigurno ćemo biti još bolji. Imamo mnogo prostora za napredovanje, pravili smo glupe greške. Imamo sjajne igrače, sjajne veterane koji znaju kako se nositi sa tim stvarima. Biće bolje", smatra Jović.

