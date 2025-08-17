Slušaj vest

Reprezentacija Turske ima velike ambicije na Evropskom prvenstvu koje se igra od 27. avgusta do 14. septembra.

Na turniru u Nemačkoj, Turci su ostali bez finala protiv Srbije jer su izgubili u finišu od domaćina.

- Žao mi je jer smo izgubili na poslednjoj lopti, u poslednjoj sekundi protiv Nemačke. A protiv Srbije, možda ćemo igrati u finalu Evrobasketa - rekao je Ergin Ataman, a prenose turski mediji.

Selektor Turske hvalio je Srbiju, ali...

- Dobro, nema dileme da je Srbija favorit na ovom Evrobasketu, jer imaju najbolji sastav. Međutim, najbolji sastav ne pobeđuje uvek. Zato moraju da budu oprezni. I naravno, mi želimo da pobedimo. Takođe, ima još mnogo drugih jakih timova. Ali realno, po sastavu, Srbija ima najbolji tim. Naravno, ovo je prijateljska utakmica. Normalno je da Jokić ovako igra. Siguran sam da u pravim utakmicama, kada igra za Srbiju, daje sve od sebe. Gledao sam ih prošle godine na Olimpijadi. Bili su veoma, veoma blizu da pobede i američki drim tim. To je veoma dobra generacija. Imaju odlične igrače. Videćemo šta će se desiti.

Uz Nemačku, Srbiju, Tursku... Apostrofira još neke reprezentacije.

- Pre svega Grčka ima sjajan tim sa igračima Panatinaikosa i Olimpijakosa. I Janis Adetokumbo je sjajan igrač. Francuska ima mnogo povreda, ali imaju iskustvo. Španija takođe ima iskustvo. I naravno, ne zaboravite Letoniju. Sa Porcingisom su, tu je prednost domaćeg terena, veoma su opasni. Verujem da je minimum devet timova kandidata za medalje.