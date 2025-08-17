POBEDA U BEOGRADU NAJDRAŽA U KARIJERI! NBA as se prisetio čuvenog okršaja sa Srbijom!
Simone Fontekio, košarkaš Majamija i reprezentativac Italije, prisetio se najdražeg trenutka u svojoj bogatoj reprezentativnoj karijeri.
Saigrač mladog Nikole Jovića iz Majamija otkrio je da mu je pobeda nad Srbijom u Beogradu, na kvalifikacionom turniru za Olimpijske igre 2021. godine, najdraža u karijeri.
Italija je tada usred Beograda nanela jedan od najbolnijih poraza u poslednjoj deceniji. U finalu turnira Azuri su savladali Orlove rezultatom 102:95.
"Moje najlepše sećanje je plasman na Olimpijske igre u Tokiju pobedom nad Srbijom 2021. godine", rekao je Fontekio.
Zanimljivo, najbolniji poraz u reprezentativnoj karijeri doživeo je na Evropskom prvenstvu godinu dana kasnije, nakon novog senzacionalnog trijmfa nad Srbijom.
Italija je šokirala orlove u osmini finala Eurobasketa, a onda doživela bolan poraz u četvrtfinalu od Francuske.
"S druge strane moje najveće žaljenje ostaće četvrtfinale protiv Francuske na Evropskom prvenstvu", otkriva Italijan.
