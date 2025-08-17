Slušaj vest

Bliži se dan početka Evrobasketa, a cela nacija gaji nadu da Srbija nakon 23 godine posta - može do zlatne medalje na nekom velikom takmičenju.

"Orlovi" su nesporno favoriti, uz Nemačku i Francusku, verovatno i prvi kandidati za zlatno odličje - ali i drugi igraju košarku danas...

Svi se dobro sećamo Italije i kobnog poraza 2022. godine u osmini finala Evrobasketa... Naš tim je do tog meča imao maksimalan učinak od 5-0, a onda su došli "azuri" i isprašili "orlove" u nokaut fazi.

I dok Srbija gazi sve redom u prijateljskim mečevima pred početak Evrobasketa, sa druge strane selekcija Finske u svojim redovima ima košarkaša koji nema milosti i ruši sve pred sobom ovog leta. Reč je o NBA asu Lauri Markanenu, koji tokom ovog leta u dresu Finske ima prosek preko 30 poena!

U pobedi nad Polsjkom (97:88), Markanen je spakovao 42 poena i upisao 12 skokova!

Tačno je da Srbija i Finska nisu u istoj grupi na startu takmičenja, ali ako se ove dve selekcije ukrste u nekoj narednoj rundi - selektor Pešić kao i ceo tim, moraju biti oprezni - kako nam se u Markanenu ne bi desio neki novi Marko Spisu..

Evrobasket startuje 27. avgusta.

