Košarkaši Srbije odmeriće snage sa Slovenijom u Beogradu (21. avgust - 20.00) u generalnoj probi pred Evrobasket.
POZNATO DA LI DONČIĆ STIŽE U BEOGRAD! Luka se povredio, stigla konačna potvrda!
Luka Dončić doživeo je povredu tokom prijateljske utakmice Slovenije protiv Letonije, a sada je stigla i potvrda njegovog stanja uoči početka Evrobasketa.
Prema saopštenju Košarkaškog saveza Slovenije, zvezda Los Anđeles Lejkersa nije zadobila ozbiljniji problem i odmah se vraća treninzima sa reprezentacijom.
Dončić u dresu Slovenije Foto: SOPA Images / ddp USA / Profimedia, SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia
Dončić će bez pauze nastaviti rad sa timom, a Slovenija već u utorak ima novu proveru protiv Velike Britanije na domaćem terenu.
Potom sledi spektakl u Beogradu i dugo očekivani duel sa reprezentacijom Srbije u Areni 21. avgusta od 20.00.
