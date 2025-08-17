Slušaj vest

Luka Dončić doživeo je povredu tokom prijateljske utakmice Slovenije protiv Letonije, a sada je stigla i potvrda njegovog stanja uoči početka Evrobasketa.

Prema saopštenju Košarkaškog saveza Slovenije, zvezda Los Anđeles Lejkersa nije zadobila ozbiljniji problem i odmah se vraća treninzima sa reprezentacijom.

Dončić u dresu Slovenije Foto: SOPA Images / ddp USA / Profimedia, SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

Dončić će bez pauze nastaviti rad sa timom, a Slovenija već u utorak ima novu proveru protiv Velike Britanije na domaćem terenu.

Potom sledi spektakl u Beogradu i dugo očekivani duel sa reprezentacijom Srbije u Areni 21. avgusta od 20.00.

