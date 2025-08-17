TEŽAK UDARAC ZA ŠPANIJU: Jedan od nosilaca igre zadobio težu povredu i propušta Evrobasket
Košarkaški reprezentativac Španije Alberto Abalde zadobio je povredu primicača zbog koje neće moći da igra na predstojećem Evropskom prvenstvu.
"Nakon testova za povredu zadobijenu na utakmici protiv Francuske ove subote, Alberto Abalde je primoran da se povuče iz trening kampa selekcije Španije i neće moći da učestvuje sa reprezentacijom na Evropskom prvenstvu. Sprovedeni testovi su potvrdili miofascijalnu rupturu drugog stepena kratkog aduktorskog mišića leve noge. Procenjeno vreme pauze je između dve i tri nedelje, tako da igrač napušta trening kamp i započeće terapiju oporavka", piše u današnjem saopštenju Košarkaškog saveza Španije.
Savez se zahvalio Abaldeu na "posvećenosti i radu koji je obavio tokom ovih nedelja treninga" i poželeo mu "brz povratak aktivnostima".
Abalde (29) je igrač Real Madrida, za koji je u prošloj sezoni u Evroligi u proseku beležio 5,9 poena, uz 46 odsto šuta za tri poena, 2,4 skoka i 1,7 asistencija.
Reprezentacija Španije će na Evropskom prvenstvu, koje će održati od 27. avgusta do 14. septembra u Letoniji, Poljskoj, Kipru i Finskoj, igrati u Grupi C u Limasolu sa selekcijama Grčke, Italije, Bosne i Hercegovine, Gruzije i Kipra.
Selekcija Španije je aktuelni šampion Evrope.