Poznato je da zakucavanja, posebno ona monstruozna, nisu Jokićeva "šolja čaja". Srbin je često trpeo prozivke da nije dovoljno atraktivan, da ne može da zakuca, ali sada je kritičarima zapušio usta za sva vremena.

1/9 Vidi galeriju Nikola Jokić - pripremni mečevi za Eurobasket Foto: diebilderwelt / Alamy / Profimedia, Begum Unal, Eibner-Pressefoto/G. Santemiz / imago sportfotodienst / Profimedia

Nikola može sve - kad hoće!

Na nedavno održanom Superkupu u Minhenu jedno atraktivno zakucavnje koje je Jokić izveo na zagrevanju zapalilo je društvene mreže.

Zaleteo se srpski as ka košu, zakucao na drugi obruč i ostavio ljubitelje košarke u neverici.

Očekivano, snimak neočekivanog poteza ekspresno je posto hit na mrežama.

"Nismo znali da i ovo može da uradi" bio je komentar jedne popularne stranice koja je objavila snimak Nikolinog kucanja.

Podsetimo, Srbija je trijumfovala na pripremnom turniru u Minhenu, pošto je u finalu savladala domaćina Nemačku rezultatom 91:81.

