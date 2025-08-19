to je to

Ugledni sportski portal objavio je spisak 40 najboljih centara koji trenutno nastupaju u NBA ligi i na prvo mesto stavili su srpskog reprezentativca Nikolu Jokića.

Izabrane igrače podelili su u sedam kategorija, a u prvoj, koja nosi naziv "Big Honey" nalazi se samo jedan igrač - Nikola Jokić.

Nikola Jokić, majstorica Oklahoma - Denver

"Bez uvrede za sve ostale vrhunske centre u ligi, ali moramo da se složimo da je Jokić u svojoj posebnoj kategoriji. Žao mi je, navijači Filadelfije, ali "Big Honey" je ovde sam na vrhu", navodi autor teksta.

"Sledeći veliki centri"

U drugom nivou su Viktor Vembanjama, Džoel Embid i Entoni Dejvis.

"Posle Jokića, vrlo sam siguran da stavljam sve svoje karte na Vembanjamu kao drugog najboljeg centra u ligi. Uglavnom zato što ne verujem da Embid može da ostane dovoljno zdrav da bi bio jasno rangiran kao drugi, dok će Vembanjama postajati sve bolji. Dejvis bi možda mogao da bude više rangiran kada bi prestao da se žali na igranje na poziciji centra".

"Ostatak iz Top 10"

U trećoj kategoriji nalaze se Bem Adebajo iz Majamija, Karl Entoni Tauns iz Njujorka, Rudi Gober iz Minesote, Alperen Šengun iz Hjustona, Džeren Džekson iz Memfisa i Domantas Sabonis iz Sakramento Kingsa.

"Sledeći deo liste mogao bi da izazove rasprave. Uglavnom zato što ima dosta onih koji misle da Sabonis zaslužuje višu poziciju. Ne mislim da je on loš igrač, ali verujem da ga nedostatak odbrane i nemogućnost da igra rame uz rame sa drugim visokim igračima sputavaju. Takođe, ne bi me iznenadilo ako Šengun brzo počne da se penje na ovoj listi", navodi se u tekstu.

