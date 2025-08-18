Slušaj vest

Selektor Srbije Svetislav Pešić otkrio je nove informacije o zdravstvenom stanju Vase Micića.

Micić nije igrao tokom priprema zbog povrede zgloba.

Gostujući u emisiji Oko magazin na RTS-u, Pešić je otkrio nove informacije.

"Dok smo ovde u studiju Vasa radi definitivni test, videćemo sutra kako će proći taj test. Imamo sutra timski trening ‘pet na pet’. Ali on još nije odradio nijednom takav trening, videćemo sutra koliko može da izdrži, koliko zglob može da izdrži i to je to. Trudićemo se da donesemo odluku koja će zadovoljiti interese svih u smislu ekipe, pre svega", rekao je Pešić.

Svetislav Pešić je ostavio ipak tračak nade da će se Micić naći na krajnjem spisku od 12 igrača.

"Moramo da vidimo danas i sutra u kakvom je stanju, pa da vidimo u kom ćemo pravcu razmišljati. Trenirao je redovno, ali nije smeo da opterećuje zglob i da radi u kontaktu. Radio je sve ostale stvari. Svoje fizički status popravlja iz dana u dan i mislim da je tu dobar, bar prema testovima i informacijama naših trenera".

Srbija u četvrtak od 20 časova u beogradskoj Areni protiv Slovenije igra poslednji pripremni meč. Do sada su naši košarkaši vezali čak šest pobeda na pripremama.