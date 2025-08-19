Slušaj vest

Proslavljeni košarkaški stručnjak i bivši selektor reprezentacije Turske, Bogdan Tanjević, izneo je svoja očekivanja pred predstojeći Eurobasket.

Tanjević je sa klupe predvodio selekciju Turske od 2004. do 2010. godine i za to vreme osvojio je srebro na Svetskom prvenstvu (2010.) i dva zlata na Mediteranskim grama.

Nakon njegovog odlaska ova reprezentacija nije imala uspeha na velikim takmičenjima, a popularni Boša smatra da bi to moglo da se promeni ovog leta.

"Turska je ekipa koja može da pomrsi račune mnogima. Pokazali su jako dobru igru u dosadašnjem periodu, iako rezultat to ne pokazuje. Vidi se da napreduju, daleko su bolje izgledali u Minhenu na turniru u odnosu na tu prvu utakmicu sa Litvanijom. Imaju kvalitetne igrače i vrhunskog trenera, verujem da su u konkurenciji za najboljih osam, a verovatno i prve četiri ekipe na prvenstvu. Ko zna, možda mogu i više s obzirom da se igra na jednu loptu, sve je moguće. Individualni kvalitet svakako poseduju", ističe Tanjević u razgovoru za "Informer".

Ipak, Boša smatra da Srbija ima najkvalitetniji tim i da je apsolutni favorit za zlato na Eurobasketu.

"Srbija, bez ikakvog pritiska je glavni favorit i tu nema šta da se doda. Zaista izgledaju moćno, najviše zbog uigranosti i te hemije na terenu. Taj Pešićev sistem su usvojili poptuno, igraju jedan za drugog i to daje rezultate. Ne znaju za poraz i sve su dobili dvocifrenom razlikom, to je već jasan pokazatelj. Mislim da im status već viđenog osvajača ne menja mnogo ako Micić ne bude išao. Naravno, to je jako dobar igrač, ali Srbija igra u takvom sistemu i raspolaže takvim igračkim kadrom da svaki nedostatak ima ko da nadoknadi. Uskočiće neko i odmeniti na pravi način", kaže Tanjević.

