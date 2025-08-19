Slušaj vest

Kapiten naše košarkaške reprezentacije, iskusni NBA as Bogdan Bogdanović, izneo je svoja očekivanja pred Eurobasket.

Sjajnim partijama u pripremnom periodu selekcija Srbija, predvođena Jokićem i Bogdanovićem, opravdala je ulogu prvog favorita na predstojećem Eurobasketu.

U razgovoru za "FIBA Scoreplay" naš kapiten govorio je o pritisku, očekivanjima, ali i igri sa najboljim igračem sveta - Nikolom Jokićem.

Sipao je Bogi hvalospeve na račun svog saigrača iz reprezentacije. Iskusni as otkrio je da nikada u karijeri nije igrao sa nekim ko mu daje toliko samopouzdanja na terenu.

"Mislim da svi znaju za njegov koeficijent inteligencije i osećaj za igru, ali ono što ga izdvaja jeste njegova forma s obzirom na veličinu, kondicija i sposobnost da trči. Njegov pogled unapred, osećaj da zna šta će se desiti korak ispred – to mi daje verovatno najveće samopouzdanje koje sam ikada imao igrajući sa bilo kim drugim", rekao je Bogdanović.

Kapiten je otkrio da mu teret favorita ne predstavlja problem.

"Mislim da je privilegija biti lider turnira i u fokusu. To je još jedan izazov u životu. Već smo prolazili kroz takve situacije, a nadam se da ćemo ovoga puta završiti sa boljim rezultatom", kaže Bogi.

Naša reprezentacija zlato na Eurobasketu čeka od 2021 godine.

"Svesni smo istorije. Naravno da osećamo pritisak, ali fokus mora da bude na sadašnjosti i predstojećem turniru. To je deo igre – morate da prihvatite, prođete kroz to i razbijete", poručio je Bogdanović.

