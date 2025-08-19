Slušaj vest

Proslavljeni srpski košarkaš i bivši as Crvene zvezde, Mirko Milićević, govorio je o reprezentaciji Srbije pred start Eurobasketa.

Jokić i Bogdan pokazali su da su aposolutni lideri tima, a sjajan utisak na Milićevića ostivio je i mladi as Majamija Nikola Jović.

Detalji sa meča Srbija - Grčka

"Bogdanović i Jokić su lideri i svetionici… Ali, to nije sve. Onda još mali Jović koji je fantastičan i kojeg sam pročitao još dok je imao 16 godina. Pa zbog njega je zvao Real Madrid! On još nije ni počeo da igra – tek je u zagrevanju. Šta će se dalje desiti, videćete! Da ostane samo živ i zdrav", kaže u razgovoru za "Meridian sport" Milićević.

Oduševljen je Mirko i nastupima mladog Tristana Vukčevića, koji je nedavno odlučio da zaigra za naš nacionalni tim.

"Dalje, Tristan Vukčević! Takva eksplozija, da je to neverovatno. Sa ocem sam mu igrao i kućni smo prijatelji. Mene neko da pita Tristan Vukčević ili Filip Petrušev, istog trenutka bih rekao Tristan! Visok 215, trči, može da pogodi iz daljine. Fantazija" sipao je bivši as Zvezde hvalospeve na račun košarkaša Vizardsa.

Osvrnuo se i na ulogu Stefana Jovića u reprezentaciji.

"Uvek bih ga imao u ekipi, jer znaš šta može da ti da. Nije siledžija, može da prodre, da pogodi – borac je! Videćemo šta će biti sa Micićem, ali mislim da možemo i bez Vase", smatra Milićević.

Važan "šraf" svakako je i iskusni Marko Gudurić, koji iza sebe ima sezonu karijere.

"Gudurića umalo da zaboravim. Sjajan napredak. Pravi kad treba. Pokazao da je veliki igrač. U finalima se ove godine videlo ko je Marko Gudurić! Imamo toliko dobrih igrača, da ne mogu ni sve da naborijim. Vanja Marinković…" zaključio je Milićević.

