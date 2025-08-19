Slušaj vest

Najbolji letonski košarkaš, čuveni NBA as Kristaps Porzingis, istakao je da je Srbija favorit u grupi A.

Letonija, koja je jedan od domaćina ovogodišnjeg Eurobasketa, u okviru grupe A dočekaće u Rigi Srbiju, Tursku, Češku, Estoniju i Portugal.

Okršaj sa Orlovima zakazan je za 30. avgust.

"Srbija je verovatno broj jedan, sigurno među tri najbolje ekipe na papiru. To će za nas biti veoma težak meč. Svi mogu da te iznenade ako tog dana nisi na nivou. Moramo da budemo fokusirani od prvog do poslednjeg minuta", rekao je Porzingis.

Konkurencija je paklena i svaki meč je izuzetno važan, smatra novi igrač Atlante.

"Svaka utakmica je kao da je za život ili smrt. Svaki posed je važan, i zbog toga je ovo takmičenje tako uzbudljivo i za igrače i za navijače. Intenzitet je neverovatan – baš kao u NBA plej-ofu ili finalu Evrolige", kaže Porzingis i dodaje:

"Ovo je iskustvo koje se dešava jednom u životu, pogotovo za nas iz male zemlje. Nema nazad, moramo da damo 100 odsto i da uživamo u svakom trenutku na terenu".

