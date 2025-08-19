Slušaj vest

Svestan je sjajni plejmejker da uloga favorita pripada Orlovima i da on i njegovi saigrači ne beže od toga.

"To je nešto što su nam drugi stavili na pleća, ali ako želimo da pravimo velike uspehe, moramo da se nosimo sa svim tim stvarima. Ne bežimo od toga", kazao je Aleksa za FIBA i dodao:

"Mislim da imamo dobar momenat, u naletu smo i možemo da razmišljamo o tome, da se ‘ložimo’, da kažem žargonski, ali treba ići korak po korak."

1/8 Vidi galeriju Aleksa Avramović u dresu reprezentacije Srbije Foto: Starsport, SHERWIN VARDELEON / AFP / Profimedia, Dado Đilas

Tvrdi Aleksa da je igranje za reprezentaciju njegovo najveće dostignuće u karijeri.

"Igrati za nacionalni tim je najveće dostignuće u karijeri i najveći ponos jeste da se predstavlja svoje zemlje".

Govorio je Aleksa i o Nikoli Jokiću.

"Donosi odluke neverovatno brzo i pojednostavi igru, u tome je najbolji svih vremena."