Slušaj vest

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije, Svetislav Pešić, neće moći da računa na Uroša Trifunovića na predstojećem Eurobasketu.

Dugo se mučio Trifunović sa povredom, nije bio ni na jednom pripremnom turniru Srbije uoči Evropskog prvenstva, te je bilo jasno da neće ići na takmičenje.

Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Starsport

Trifunović će, umesto na Eurobasket, krenuti put Tel Aviva gde će se priključiti svojoj novoj ekipi - Makabiju.

Na ovaj način Svetislav Pešić je otklonio bar jednu dilemu uoči konačnog skraćivanja spiska putnika za Evropsko prvenstvo.

1/6 Vidi galeriju Svetislav Pešić na turniru u Nemačkoj Foto: Eibner-Pressefoto/Heike Feiner / imago sportfotodienst / Profimedia, Alexander Trienitz / imago sportfotodienst / Profimedia

Šta smo do sada videli od Srbije?

E, sada je potrebno sve to preneti i na rezultate. Košarkaška reprezentacija Srbije privod kraju pripremni period za Evropsko prvenstvo u Rigi (27. avgust - 14. septembar).

"Orlovi" su do sada porazili Bosnu i Hercegovinu, Poljsku, Grčku, Kipar, Češku i Nemačku. Rezultat na tim mečevima nije bilo bitan, koliko je bilo važno da se uigramo i vidimo gde imamo prostora da budemo bolje.

1/7 Vidi galeriju Srbija - Nemačka Foto: diebilderwelt / Alamy / Profimedia, Begum Unal

U 20 "stavki" smo sjajni, a u jednoj imamo dosta prostora za napredak. I generalno je to nešto što nas muči. Reč je o branjenju šuta za tri poena rivala.

Svi dobro pamtimo Italiju na prethodnom Eurobasketu, ali i lud meč protiv Australije na Olimpijskim igrama. Rival nas je "zatrpao" trojkama, jednom smo imali odgovor na to, drugi put ne.

Pripremni period i mečevi na turniru u Nemačkoj ponovo pozivaju na oprez. Nije sporan momenat da Srbija može svakog da ubaci 100 poena, ali ako nam zaškripi u napadu, potrebno je naći rešenje za šuterske ekipe koje nemilice "ispaljuju hice" sa svih pozicija.

Već broj faulova, specijalci u defanzivi nad glavnim protivničkim šuterima, niža i brža petorka... To su neki od potencijalnih odgovora na pitanje kako sprečiti rivala da ima visok procenat šuta.

Sve ostalo u igri? Jako, jako dobro. Energija, ideja, želja - uz naravno ogroman kvalitet. Delujemo izuzetno moćno i sigurno da je protivnicima pakleno teško skautirati Srbiju. Prosto - ne zna se odakle preti veća opasnost.

Najveće rivale Nemce smo pobedili na njihovom terenu. To je važno da se svima pošalje "poruka" ko će da se pita na Eurobasketu i da imaju opravdan strah od meča protiv moćnih Jokića, Bogdanovića, Jovića i ostale družine.

BONUS VIDEO: