Legendarni košarkaš i aktuelni selektor Litvanije, Rimas Kurtinaitis, ubeđen je da njegov tim može do odličja na predstojećem Evropskom prvenstvu.

Kurtinaitis, koji je kao igrač sa Litvanijom osvojio brojne medalje, pokušava da usadi svojim igračima taj isti pobednički mentalitet koji je krasio njegovu generaciju.

Prokomentarisao je selektor Litvanije poslednju FIFA rang-listu, na kojoj je njegova selekcija četvrti favorit na Eurobasketu.

"Na sastanku sa timom dotakli smo se tog pitanja. Zadovoljavajuće je da su počeli da nas smatraju konkurentnim, što smo podignuti na te visine i to nas obavezuje da branimo tu poziciju. Ne pratim šta svi govore i ocenjuju, ne računam te stvari" kaže Litvanac.

Ističe da treba da gledaju samo sebe, a ne da se vode nekim drugim sistemom.

"Nema potrebe da tražimo druge načine i da do uspeha pokušavamo da dođemo srpskim, italijanskim ili nekim drugim sistemom. Mi smo Litvanija i treba da diktiramo uslove, kao što smo nekada. Želimo da vratimo to ime. Garastas je govorio da ako želiš da dostigneš maksimum, onda moraš sebi da postaviš nemoguć zadatak", smatra Kurtinaitis.

Na kraju razgovora jasno je istakao da je medalja cilj na predstojećem Eurobasketu.

