Reprezentativac Grčke i košarkaš Panatinaikosa, Kostas Slukaks, smatra da je Srbija prvi favorit na predstojećem Eurobasketu.

Slukas, koji je rešio da se na ovom Evropskom prvenstvu oprosti od nacionalnog dresa, ističe da je konkurencija paklena.

"Svaka ekipa je opasna ako joj priđeš neozbiljno. I najmanja greška može skupo da se plati, ali glavni favorit svakako je Srbija. Oni su korak ispred svih. Nemačka je blizu, a tu je i Turska sa jakim timom. Italija i Španija takođe. Talentovanih ekipa ima mnogo", smatra iskusni plejmejker.

Spanulis veruje u uspeh svog tima na Eurobasketu, posebno se uzda u selektora Spanulisa i najveću zvezdu tima - Janisa Adetokumba.

"Najposebniji deo je Vasilis Spanulis. On je lider, pobednik i čovek koji svakog dana prenosi taj mentalitet. A tu je i Janis, jedan od najboljih igrača sveta. Sa veteranima i talentovanim momcima čini se da imamo zaista lepu kombinaciju i to mi daje optimizam", kaže Slukas.

Grčka će igrati u grupi C u Limasolu protiv Španije, Italije, Bosne i Hercegovine i Gruzije.

Podsetimo, Heleni su nedavno odmerili snage sa selekcijom Srbije na pripremnom turniru na Kipru, a pobedu u tom duelu odnela je naša selekcija.

